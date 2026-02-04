Slušaj vest

U novopazarskom naselju Selakovac došlo je do teže saobraćajne nezgode u kojoj je povređen stariji pešak.

- Vozač motocikla čiji identitet za sada nije poznat, je nakon kontakta sa pešakom napustio lice mesta, ne pruživši pomoć povređenom, kaže za RINU jedan od očevidaca.

Povređeni muškarac, identifikovan inicijalima Dž. S., odmah je nakon nesreće kolima hitne pomoći transportovan u Opštu bolnicu Novi Pazar.

Lekari su potvrdili da je pacijent hospitalizovan i zadržan na odeljenju radi daljeg praćenja zdravstvenog stanja i dijagnostike.

Pripadnici policijske uprave u Novom Pazaru ubrzo su izašli na mesto incidenta kako bi izvršili uviđaj.

Policija je pokrenula intenzivnu potragu za bahatim motociklistom.

Kurir.rs/RINA

Ne propustiteHronikaPOVREĐENO PET OSOBA U NESREĆI KOD NOVOG PAZARA, MEĐU NJIMA I DETE: Tinejdžer zbog teških povreda prevezen u Beograd
Novi Pazar saobraćajna nesreća
HronikaUŽASNA NESREĆA NA PUTU ZRENJANIN - NOVI SAD: Žena poginula na mestu kad je pokušala da pređe put, auto poslat na na vanredni tehnički
whatsapp-image-20230503-at-1.56.49-pm.jpg
HronikaUKINUT PRITVOR VOZAČU AUTOBUSA KOJI JE OSUMNJIČEN DA JE IZAZVAO TEŠKU NESREĆU KOD SREMSKE MITROVICE: Dve osobe na mestu poginule, treća tokom lečenja
WhatsApp Image 2025-02-13 at 13.59.56_80c80212.jpg
HronikaTEŽA SAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD PANČEVA! U sudaru učestvovala četiri vozila, saobraćaj obustavljen (VIDEO)
Screenshot 2026-02-03 194927.jpg