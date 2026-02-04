Slušaj vest

U novopazarskom naselju Selakovac došlo je do teže saobraćajne nezgode u kojoj je povređen stariji pešak.

- Vozač motocikla čiji identitet za sada nije poznat, je nakon kontakta sa pešakom napustio lice mesta, ne pruživši pomoć povređenom, kaže za RINU jedan od očevidaca.

Povređeni muškarac, identifikovan inicijalima Dž. S., odmah je nakon nesreće kolima hitne pomoći transportovan u Opštu bolnicu Novi Pazar.

Lekari su potvrdili da je pacijent hospitalizovan i zadržan na odeljenju radi daljeg praćenja zdravstvenog stanja i dijagnostike.

Pripadnici policijske uprave u Novom Pazaru ubrzo su izašli na mesto incidenta kako bi izvršili uviđaj.

Policija je pokrenula intenzivnu potragu za bahatim motociklistom.