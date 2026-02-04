Hronika
UHAPŠEN MUŠKARAC (33) ZBOG BOMBAŠKOG NAPADA NA KUĆU ZDRAVKA ČOLIĆA! Policija traga za još jednim napadačem
Pripadnici Uprave kriminalističke policije (UKP) uhapsili su M.S. (33) zbog bombaškog napada na kuću Zdravka Čolića.
Njemu je određeno zadržavanje po nalogu Visokog javnog tužilaštva u Beogradu.
Uhapšeni M.S. jedan je od dvojice bombaša za kojima je policija tragala.
Podsećamo, na kuću popularnog pevača Zdravka Čolića bačena je eksplozivna naprava koja je izazvala veliku materijalnu štetu, ali, na sreću, nikoga nije povredila.
