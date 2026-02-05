Slušaj vest

Povodom hapšenja muškarca (33) za koga se sumnja da je bacio bombu na kuću Zdravka Čolića oglasio se potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.

Dačić je izjavio je da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, PU za grad Beograd, Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu i Bezbednosno-informativnom agencijom, uhapsili jedno lice zbog postojanja osnova sumnje da je izvršilo krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i izazivanje opšte opasnosti u saizvršilaštvu, dok se za drugom osobom traga.

Foto: MUP Srbije

"Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, PU za grad Beograd, Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu i Bezbednosno-informativnom agencijom, uhapsili su S. M. (1993), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i izazivanje opšte opasnosti u saizvršilaštvu.

Postoje osnovi sumnje da je S. M. sa još jednom osobom za kojom se traga, 3. februara ove godine oko 4.52 časa, došli do porodične kuće oštećenog na Dedinju gde su aktivirali i bacili ručni bombu u dvorište i tom prilikom naneta je materijalna šteta.

