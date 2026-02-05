Od početka godine u saobraćajnim nesrećama poginulo 400 ljudi

Slušaj vest

Stanovnike Ulice Marije Bursać u Zemunu u noći između nedelje i ponedeljka uznemirio je snažan požar. Prema nezvaničnim informacijama, dvojica za sada neidentifikovanih muškaraca namerno su zapalila luksuzni džip marke "Range Rover".

Incident se dogodio 2. februara oko 3 sata ujutru. Na snimcima nadzornih kamera, koji su već predati policiji, vidi se trenutak kada dvojica napadača prilaze vozilu. Oni su automobil polili zapaljivom tečnošću, a potom izazvali buktinju koja je u sekundi progutala prednji deo vozila.

Meta napada bio je automobil u vlasništvu 51-godišnje J. V, ali se vatrena stihija tu nije zaustavila.

Iako su vatrogasne ekipe brzo reagovale, visok intenzitet plamena uzrokovao je štetu i na okolnim vozilima. Prema policijskom izveštaju, oštećena su još dva automobila koja su bila parkirana u neposrednoj blizini.

O celom slučaju odmah je obavešteno nadležno tužilaštvo. Policija intenzivno traga za dvojicom NN lica koja se vide na snimku, a ispituju se i motivi ovog vandalskog čina.

Materijalna šteta je ogromna, a stanari ove zemunske ulice kažu da ih je probudio zvuk nalik eksploziji i miris paljevine koji se širio naseljem.