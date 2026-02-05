Slušaj vest

Podsetimo, 30. januara, u Ulici Ratka Mitrovića na Čukarici, Crnogorac prerušen u dostavljača hrane, pozvonio je na vrata stana u kojem se nalazio dvadesetpetogodišnji muškarac i pucao u njega.

Da li su ovakve kamuflaže uobičajene među napadačima i kako se građani mogu zaštititi, za jutarnji program Kurir televizije, govorila je Isidora Milosavljević, generalni sekretar Centra DBA.

- Ono što je zanimljivo jeste da poslednjih godina primećujemo daizvršioci krivičnih dela pribegavaju sve novijim i raznovrsnijim načinima kako bi prišli svojim žrtvama ili došli do plena. Tako smo i ranije imali slučajeve u kojima su krivična dela, poput pljački, izvršena od strane osoba prerušenih u dostavljače hrane - rekla je Isidora i dodala:

Dodala je da dostavljači često, s obzirom na to da je ovakva delatnost doživela ekspanziju, imaju slobodu kretanja i ostaju neprimećeni, što ovakvu kamuflažu čini pogodnom za zloupotrebu.

Isidora Milosavljević, generalni sekretar Centra DBA Foto: Kurir Televizija

- Svedočimo i pokušajima, ali i izvršenim likvidacijama, u kojima su napadači koristili upravo ovu vrstu kamuflaže. Suština takvog prerušavanja jeste da se napadač što bolje uklopi u okolinu, odnosno da preuzme identitet osobe koja ne izaziva sumnju i ne uliva strah.

Kako prepoznati opasnu osobu?

- Kada je reč o policiji, važi staro pravilo: da biste uhvatili nekoga ko se bavi kriminalom, morate razmišljati kao on. Znanja i informacije se stalno unapređuju, a to se najčešće postiže temeljnom obradom privedenih lica, kroz koju se dolazi do novih saznanja. Takođe, značajnu ulogu ima i prikriveni rad, odnosno inspektori koji se kreću unutar kriminalnih krugova kako bi prikupljali informacije sa terena i prosleđivali ih kolegama. Što se tiče građana, savet je pre svega da se klone bilo kakvih kriminalnih aktivnosti, jer u tom slučaju neće ni biti meta ovakvih napada.

Pokušaj likvidacije na Čukarici: Stručnjaci upozoravaju na sve češću zloupotrebu identiteta dostavljača!

