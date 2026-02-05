Slušaj vest

Pripadnici Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, uhapsili su žensku osobu D.I. zbog sumnje da je izvršila ozbiljne finansijske malverzacije.

Prema saopštenju tužilaštva, D.I. se tereti za produženo krivično delo zloupotrebe položaja odgovornog lica. Sumnja se da je ona, kao zaposlena u "NLB Komercijalnoj banci", iskoristila svoja ovlašćenja i pristup računima klijenata kako bi neovlašćeno prebacivala novac u svoju korist.

Dosadašnja istraga ukazuje na to da je osumnjičena na ovaj način pribavila protivpravnu imovinsku korist u iznosu od više od 10 miliona dinara.

Akcija hapšenja sprovedena je u četvrtak, 5. februara 2026. godine, nakon detaljnog predistražnog postupka. Nadležni organi su odmah preduzeli zakonske mere. Osumnjičenoj je određeno policijsko zadržavanje do 48 časova.

U zakonskom roku, ona će biti privedena u prostorije Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije u Novom Sadu radi davanja iskaza.

