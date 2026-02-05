Slušaj vest

Javni tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu naložio je policijskim službenicima PS Zemun da donesu rešenje o zadržavanju četvorice osumnjičenih za razbojništvo nad muškarcem za kog su imali informaciju da dolazi iz Švajcarske i da će imati veliku kočinu novca.

- Za krivično delo razbojništvo u podstrekavanju osumnjičen je D. J. (40). Za razbojništvo u saizvršilaštvu M. F. (28), N. S. (26), kao i N. B. (43). M. F. i N. S. sumnjiče se i za neovlašćeno držanje droge - saopšteno je iz tužilaštva.

Naredbom o sprovođenju istrage, kako se dodaje, okrivljenima se stavlja na teret da su dana 02. februara u Zemunu, od okrivljene D.M. dobili informaciju da oštećeni P.P. (45) dolazi u Republiku Srbiju iz Švajcarske i da ne će kod sebe imati veću količinu stranog efektivnog novca, pa su okrivljeni presreli automobil u kojem su se nalazili okrivljena i oštećeni, izvukli oštećenog iz automobila, tražili od njega da im preda novac, pa su ga nekoliko puta udarili rukama i nogama po glavi i telu, nanevši mu telesne povrede i oduzevši od njega 800 švajcarskih franaka i 500 dinara.

- Naredbom o sprovođenju istrage se M.F. takođe stavlja na teret da je u stanu na teritoriji GO Voždovac neovlašćeno držao u velikoj količini opojne droge i to 195,20 grama marihuane, 48,04 grama amfetamina i 5,97 grama kokaina, dok se N.S. stavlja na teret da je, na teritoriji Zvezdare gde je lišen slobode, u donjem džepu trenerke, neovlašćeno držao u manjoj količini za sopstvenu upotrebu 5,93 grama opojne droge marihuana - navodi se u saopštenju Trećeg osnovnog tužilaštva.

Okrivljeni su, kako je navedeno, na saslušanju u tužilaštvu odlučili da se brane ćutanjem.

- Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je podnelo nadležnom sudu predlog da prema svim okrivljenima odredi pritvor zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da će boravkom na slobodi uticati na saučesnike i oštećenog, da prema N.S. pored navedenog zakonska osnova odredi pritvor i zbog postojanja opasnosti da će ponoviti krivično delo, a prema M.F. pored navedena dva zakonska razloga i zbog opasnosti od bekstva - saopšteno je iz tužilaštva.