Slušaj vest

U nastavku borbe protiv korupcije, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Odeljenja za borbu protiv korupcije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, uhapsili su S. V, zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio produženo krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica.

On se sumnjiči da je od 2020. do 2024. godine, u svojstvu zastupnika Udruženja građana "Omladinsko jezgro Novi Sad", nenamenski potrošio sredstva isplaćena od strane Gradske uprave za privredu Grada Novog Sada u ukupnom iznosu od 2.300.000 dinara, za koji iznos je oštetio budžet Grada Novog Sada.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Ne propustiteHronikaUHAPŠEN NOVOSAĐANIN ZBOG LAŽNIH PROJEKATA I MILIONSKE ŠTETE! Nova hapšenja u borbi protiv korupcije, grad oštećen za skoro 70 miliona!
x01 News1 Petar Aleksic copy22132.jpg
HronikaBORBA PROTIV KORUPCIJE NE STAJE: Novo hapšenje u Novom Sadu zbog pronevere 4,7 miliona dobijenih iz gradske kase!
ukp-hapsenje-sbpok.jpg
HronikaTROJE UHAPŠENO ZBOG MULJANJA S REGISTROVANJEM VOZILA: Zgrnuli milione od 200 korisnika, ovo je šema zloupotrebe!
žena sa lisicama na rukama drži pare
HronikaPRISVOJILI NOVAC OD PAZARA, U DŽEP STAVILI VIŠE OD 5.000 EVRA: Crnogorska policija podnela krivične prijave protiv Nišlije i Beograđanke
crnogorska policija.jpg