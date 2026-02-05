Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Šidu su uhapsili N. I. (38),  zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, saopšteno je iz PU Sremska Mitrovica. 

Policija je od njega oduzela automatsku pušku koju je držao u iznajmljenom stanu. 

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.

