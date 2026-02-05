Slušaj vest

U nastavku borbe protiv korupcije, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za borbu protiv korupcije, u saradnji sa Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, uhapsili su D. I. (30) iz okoline Bača, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica.

Hapšenje zbog korupcije Izvor: Mup Srbije

- Kako se sumnja, D. I. je u svojstvu blagajnika ekspoziture jedne privatne banke, u periodu od oktobra 2023. do oktobra 2024. godine, bez znanja većeg broja klijenata ove banka, izvršila prevremeno razoročenje njihove devizne štednje koje je sebi isplatila i na taj način pribavila protivpravnu imovinsku korist od 84.745 evra i oštetila banku - saopšteno je iz MUP.

Osumnjičenoj je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti privedena nadležnom tužilaštvu.

O hapšenju bankarke, jutros su se oglasili i iz Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, a detaljnije o tome pročitajte na linku.

Ne propustiteHronikaMUŠKARAC (34) OŠTETIO BUDŽET NOVOG SADA ZA 2,3 MILIONA: Četiri godine muljao sa novcem, pa pao
profimedia0095171708.jpg
HronikaUHAPŠEN NOVOSAĐANIN ZBOG LAŽNIH PROJEKATA I MILIONSKE ŠTETE! Nova hapšenja u borbi protiv korupcije, grad oštećen za skoro 70 miliona!
x01 News1 Petar Aleksic copy22132.jpg
HronikaBORBA PROTIV KORUPCIJE NE STAJE: Novo hapšenje u Novom Sadu zbog pronevere 4,7 miliona dobijenih iz gradske kase!
ukp-hapsenje-sbpok.jpg
HronikaTROJE UHAPŠENO ZBOG MULJANJA S REGISTROVANJEM VOZILA: Zgrnuli milione od 200 korisnika, ovo je šema zloupotrebe!
žena sa lisicama na rukama drži pare