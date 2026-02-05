Slušaj vest

Osnovno javno tužilaštvo u Smederevu i dalje vodi istragu protiv četvorice mladića, među kojima je osumnjičeni Stevan Sekulić (19), juniorski šampion u kik boksu, zbog tuče koja je izbila početkom novembra prošle godine, ispred jednog kluba u tom gradu.

- Istraga povodom tuče i nasilničkog ponašanja koje se dogodilo u noći između 1. i 2. novembra prošle godine, u kojoj je povređen maloletnik je i dalje u fazi dokaznih radnji. Naime, u martu i aprilu su, navodno, određene neke dokazne radnje, najverovatnije u vidu saslušanja svedoka, osumnjičenih i povređenog oštećenog mladića - kaže nam dobro obavešten izvor i dodaje:

- Verbalni sukob i nesporazum su se, navodno, prvo desili u noćnom klubu u Smederevu gde je korišćena i flaša. Dok je žestoki fizički kontakt i opšta makljaža usledila ispred lokala. Maloletnik je tada zadobio teške telesne povrede. Navodno, kamere su snimile sukob i one su deo dokaznog materijala. Motiv ovog sukoba još uvek nije poznat.

Inače, da podsetimo, nakon tuče osumnjičeni su privedeni i određeno im je policijsko zadržavanje u trajanju od 48 sati nakon čega su saslušani u Osnovnom javnom tužilaštvu u Smederevu. Nakon toga, osumnjičeni su pušteni da se brane sa slobode, ali su imali određene mere zabrane, kao što su zabrana prilaska i komuniciranja sa oštećenim, a nekima je bila određena i zabrana ulaska u noćni klub u kom se desio incident.