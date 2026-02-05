Slušaj vest

Osnovno javno tužilaštvo u Smederevu i dalje vodi istragu protiv četvorice mladića, među kojima je osumnjičeni Stevan Sekulić (19), juniorski šampion u kik boksu, zbog tuče koja je izbila početkom novembra prošle godine, ispred jednog kluba u tom gradu. 

- Istraga povodom tuče i nasilničkog ponašanja koje se dogodilo u noći između 1. i 2. novembra prošle godine, u kojoj je povređen maloletnik je i dalje u fazi dokaznih radnji. Naime, u martu i aprilu su, navodno, određene neke dokazne radnje, najverovatnije u vidu saslušanja svedoka, osumnjičenih i povređenog oštećenog mladića - kaže nam dobro obavešten izvor i dodaje:

- Verbalni sukob i nesporazum su se, navodno, prvo desili u noćnom klubu u Smederevu gde je korišćena i flaša. Dok je žestoki fizički kontakt i opšta makljaža usledila ispred lokala. Maloletnik je tada zadobio teške telesne povrede. Navodno, kamere su snimile sukob i one su deo dokaznog materijala. Motiv ovog sukoba još uvek nije poznat. 

Inače, da podsetimo, nakon tuče osumnjičeni su privedeni i određeno im je policijsko zadržavanje u trajanju od 48 sati nakon čega su saslušani u Osnovnom javnom tužilaštvu u Smederevu. Nakon toga, osumnjičeni su pušteni da se brane sa slobode, ali su imali određene mere zabrane, kao što su zabrana prilaska i komuniciranja sa oštećenim, a nekima je bila određena i zabrana ulaska u noćni klub u kom se desio incident. 

- Dvojica osumnjičenih terete se za krivično delo nanošenje teških telesnih povreda, dok se sva četvorica terete za krivično delo nasilničko ponašanje. Stevan Sekulić tereti se za krivično delo nasilničko ponašanje - podseća izvor Kurira i dodaje da su pored kik boks šampiona Stevana Sekulića, osumnjičeni i D. S. (20), S. S. (20) i A. J. (21).

Ne propustiteHronikaOVO JE ŠAMPION U KIK-BOKSU KOJI JE UHAPŠEN ZBOG TUČE U SMEDEREVU: Pokorio svetske i evropske kupove, pa završio iza rešetaka! (foto)
Stevan Sekulić Kik bokser uhapšen
Hronika"ONI SU TEMPIRANE BOMBE" Šampion u kik-boksu uhapšen zbog nanošenja teških povreda maloletniku - Spasić: Izgubiće status sportiste - Njima vlada agresija
Stevan Sekulić Kik bokser uhapšen
HronikaSASLUŠAN ŠAMPION U KIK-BOKSU KOJI JE UHAPŠEN ZBOG TUČE U KLUBU, BRANIĆE SE SA SLOBODE: Isplivali novi detalji prebijanja maloletnika u Smederevu!
Stevan Sekulić Kik bokser uhapšen
Hronika"KIK-BOKSER GA UDARIO FLAŠOM U OKO, OSLEPEO JE" Sestra žrtve iz Grocke otkrila: Uznemirio se dodatno kada je video da je i njegov brat uhapšen zbog tuče (VIDEO)
Jovan Stevan Sekulić Lazar Ranković Smederevo tuča