Nastavljena velika akcija na suzbijanju narkotika UKP i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu
KURIR SAZNAJE! KOD OBRENOVCA PRONAĐENA LABORATORIJA ZA DROGU: Uhapšeno dvoje, evo šta je sve zatečeno u selu Zvečka!
U nastavku akcije na suzbijanju narkotika, pripadnici UKP i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, kako Kurir saznaje, u selu Zvečka kod Obrenovca, otkrili su laboratoriju za proizvodnju droge.
Kako saznajemo, za sada su uhapšene dve osobe.
- U prostorijama koje su korišćene kao laboratorija za proizvodnju droge zatečeno je i zaplenjeno 160 sadnica, kao i celokupna aparatura za uzgajanje droge - otkriva izvor Kurira.
Prema nezvaničnim informacijama, pripadnici UKP u saradnji sa VJT u Beogradu tokom pretresa su pronašli i osušene biljke marihuane, odnosno nekoliko kilograma narkotika spremnih za prodaju.
