OŠTETILI BUDŽET SRBIJE ZA VIŠE OD 10 MILIONA: Krivična prijava podneta protiv dve osobe iz Šapca!
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala, u saradnji sa policijskim službenicima Policijske uprave Šabac, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Šapcu, podneće krivičnu prijavu protiv M. B. (61) i D. T. (53) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda.
- Oni se sumnjiče da su pribavili i držali bez potrebnih dozvola rezani duvan i duvan u listu, namenjen daljoj prodaji, bez dokaza o poreklu i dozvola nadležnih organa, pri čemu su oštetili budžet Republike Srbije za 10.437.473 dinara - saopšteno je iz MUP.
Policija je, kako se dodaje u saopštenju, pretresom stambenih i drugih prostorija koje koriste osumnjičeni, pronašla i oduzela 1.180 kilograma duvana u listu, 88,4 kilograma rezanog duvana, mašinu za rezanje duvana, naparivač, električnu vagu i sedam noževa za sečenje duvana.