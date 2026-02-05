Slušaj vest

Policija u Vranju, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsila je F. Š. (39) iz Vranja, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška krađa u pokušaju.

Policija je noćas na jednom gradilištu u Vranju zatekla F. Š. dok je pokušavao da skine akumulatore sa kamiona.

Po nalogu dežurnog javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.

