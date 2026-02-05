Slušaj vest

Više javno tužilaštvo u Zaječaru ponovo je podiglo optužnicu protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića zbog sumnje da su 26. marta 2024. u Banjskom polju kod Bora ubili Danku Ilić (2), saznaje Kurir.

Prema nezvaničnim informacijama, posle dopune istrage u sklopu koje je rađena rekonstrukcija zločina, tužilaštvo je ocenilo da ima dovoljno dokaza da dvojica uhapšenih budu optužena za ovaj zločin.

Istom optužnicom, Rade Dragijević, otac Dejana Dragijevića optužen je za neprijavljivanje zločina.

Danka Ilić Foto: Privatna Arhiva

- Optužnica je predata sudu na potvrđivanje. Ovo je inače treća optužnica pošto je dopunu istrage naložio Apelacioni sud u Nišu, naakon što je dva puta vratio rešenje o potvrđivanju optužnice - podseća sagovornik Kurira.

Inače, Dragijević i Janković sumnjiče se za krivično delo teško ubistvo i tužilaštvo je u optužnici predložilo da budu osuđeni na doživotne kazne zatvora.

Prema nezvaničnim informacijama, dvojica okrivljenih se sumnjiče da su 26. marta u Banjskom polju kod Bora najpre automobilom JKP "Vodovod", gde su bili zaposleni, udarili dvogodišnju devojčicu i zatim je stavili u vozilo.