Zgrada koja se nalazi u Ulici dr Mladena Miloševića u Bogatiću, bila je jutros mesto uviđaja nakon što je jedan do radnika zatekao mrtvog muškarca u objektu.

- Radnik koji je angažovan na radovima u zgradi, koja još uvek nije potpuno useljiva, zatekao je muškarca, za koga se sumnja, da je pao niz stepenice i na licu mesta nastradao. Ova sumnja se i dalje proverava i to će utvrditi dalja istraga koju vodi nadležno tužilaštvo. Ekipa Hitne pomoći samo je mogla da konstatuje smrt nesrećnog čoveka - navodi sagovornik i dodaje da je po nalogu dežurnog tužioca telo poslato na obdukciju koja će utvrditi kako i kada je nastupila smrt muškarca.