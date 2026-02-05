Više javno tužilaštvo u Kragujevcu vodi istragu, a o svemu je obavešten i Centar za socijalni rad
PU Kragujevac
POLICIJA U KRAGUJEVCU IDENTIFIKOVALA DETE (11) KOJE JE OŠTETILO FONTANU NA TRGU: Trotinetom oštetio betonske elemente!
Slušaj vest
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu, postupajući po prijavi Grada Kragujevca da su oštećeni betonski elementi fontane na Trgu vojvode Radomira Putnika, identifikovali su dete (11) koje je, kako se sumnja, 4. februara, u večernjim satima, koristeći trotinet oštetilo fontanu.
O događaju je obavešteno Više javno tužilaštvo u Kragujevcu, kojem će biti dostavlјen izveštaj, kao i Centar za socijalni rad.
Reaguj
Komentariši