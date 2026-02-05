Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu, postupajući po prijavi Grada Kragujevca da su oštećeni betonski elementi fontane na Trgu vojvode Radomira Putnika, identifikovali su dete (11) koje je, kako se sumnja, 4. februara, u večernjim satima, koristeći trotinet oštetilo fontanu.