Više javno tužilaštvo u Zaječaru, danas je predalo Višem sudu u Negotinu optužnicu protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića, kojom se terete da su 26. marta 2024. godine u Banjskom polju kod Bora ubili Danku Ilić (2).

Istom optužnicom obuhvaćen je i Radoslav Dargijević, otac Dejana Dragijevića, i on se tereti za krivično delo neprijavljivanje zločina.

Srđan Janković i Dejan Dragijević Foto: Nemanja Nikolić

Kako Kurir saznaje, u novoj optužnici se kao i u prethodne dve traži doživotna kazna zatvora za Jankovića i Dragijevića.

Miodrag Canović, glavni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru, potvrdio je za Kurir da je optužnica podignuta i da je poslata u sud.

Danka Ilić Foto: Privatna Arhiva

- Danas smo predali optužnicu Višem sudu u Negotinu. Kao i kod prethodne dve, mi očekujemo da će biti zakonski prihvaćena u potpunosti. Ova optužnica se razlikuje po tome što sadrži ono što prve dve nisu. Sada su uneti dokazi zapisnika o rekonstrukciji i dopune veštačenja na osnovu zakona, koje su radili stručnjaci i iz Beograda i iz Novog Sada. Suštinski, optužnica je ostala ista, apsolutno nema novih drugačijih momenata, osim ovog proširenja koje nema ništa drugačije u odnosu na dosadašnjie optužnice - kazao nam je Canović.

Inače, optužnica će biti dostavljena i advokatima optuženih koji će imati pravo žalbe.

1/8 Vidi galeriju Rekonstrukcija u Banjskom polju Foto: Petar Aleksić

Podsetimo, tužilaštvo tereti Srđana Jankovića i Dejana Dragijevića da su kobnog dana u Banjskom polju kod Bora službenim autom "fijat panda" udarili Danku Ilić, koja je sama izašla na put. Kako navode, devojčicu su potom uneli u kola, udavili, pa bacili na obližnju deponiju. Telo deteta nikada nije nađeno, zbog čega se smatra da je premešteno na nepoznatu lokaciju.

Kako smo ranije pisali, kobnog dana je Danku u Banjsko polje dovela majka Ivana.

Ivana Ilić Foto: Nemanja Nikolić

- U pitanju je Ivanina stara kuća, koju dugo niko nije obalizao pa je imanje bilo prilično zapušteno. Ivana je pored Danke povela i sina, a Danku je izgubila na kratko iz vida dok je iz auta davala sinu vodu. U tom periodu, Danka je nestala bez traga - podseća izvor i dodaje da je rekonstrukcija događaja od 26. marta 2024. rađena u junu prošle godine u Banjskom polju.