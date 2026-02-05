Slušaj vest

Samo pet dana pre nego što je Više javno tužilaštvo u Zaječaru po treći put podiglo optužnicu protiv radnika JKP "Vodovod" iz Bora, Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića zbog sumnje, da su pre dve godine ubili devojčicu Danku Ilić (2), oglasio se njen otac Miloš Ilić za Kurir, gde je naveo "da ne postoji šansa da se okrivljeni nađu na slobodi".

Pre samo pet dana, Miloš Ilić govoreći o tragediji koja se dogodila 26. marta 2024. godine u Banjskom polju kod Bora, kada im je dvogodišnja ćerkica nestala, dok je bila sa njegovom suprugom Ivanom, odnosno majkom i bratom, naveo da se nadaju da će optužnica biti podignuta i da će odgovorni biti procesuirani - što se sada i dogodilo.

- Moja supruga i ja se nadamo da će sve biti kako treba što se toga tiče. Znam da su pristigli svi nalazi rekonstrukcije koja je rađena u Banjskom Polju i sada čekamo samo odluku - rekao je Miloš za Kurir 1. februara i dodao:

- Moje mišljenje je da ne postoji šansa da se osumnjičeni nađu na slobodi, ali videćemo šta će biti, za sada nas niko ništa ne obaveštava - zaključio je tada Dankin otac, a imao je ranije i komentar kada je poslednji put Apelacioni sud u Nišu ukinuo rešenje Višeg suda u Zaječaru i vratio predmet na dopunu.

- Ja se iskreno nadam da će tužilac još prikupiti dokazne materijale. Verujem u to. Ja prosto ne mogu da shvatim da takva dva čoveka postoje - prokomentarisao je tada za Kurir odluku suda Miloš Ilić.

Kako smo ranije danas izvestili, posle dopune istrage u sklopu koje je rađena rekonstrukcija zločina koja je obavljena 16. juna prošle godine, Više javno tužilaštvo u Zaječaru ocenilo je da ima dovoljno dokaza da dvojica uhapšenih budu optužena za krvično delo teško ubistvo, koje im se stavlja na teret i traže za njih doživotnu robiju.

Amber alert

Naime, prema navodima optužnice, dvogodišnja devojčica nestala je sa imanja koje je u vlasništvu porodice njene majke Ivane. Potraga je ubrzo počela, prvi put se oglasio i sistem za potragu nestale dece pod nazivom Amber alert. Dok je cela Srbija i region bili u panici, pokušavajući da "reše misteriju" kako je tako malo dete, koje je tek prohodalo nestalo, usledilo je hapšenje dvojice radnika JKP "Vodovod" iz Bora koji su tog dana službenim automobilom marke "fijat panda" bili na terenu u Banjskom polju. Udarili su dete kolima, a zatim su devojčicu uneli u vozilo. Dejan Dragijević svojevremeno tokom istrage priznao je da je rukama udavio devojčicu Danku, čije telo su prvo bacili na deponiju u Banjskom polju.

Međutim, nakon toga telo je premešteno, na drugu lokaciju. Telo Danke Ilić do danas nije pronađeno, a okrivljeni Dragijević osporio je ovu svoju prvobitnu izjavu koju je dao nakon hapšenja. Inače, istom optužnicom otac Dejana Dragijevića, Radoslav optužen je za neprijavljivanje zločina.

