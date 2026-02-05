Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Stari grad, u saradnji sa Prvim osnovnim javnim tužilaštvom u  Beogradu, rasvetlili su krivično delo krađa i uhapsili S. H. (41) i državljanku Ukrajine S. T. (24) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili ovo krivično delo.

- Sumnja se da su oni, 26. januara, u galeriji ULUS u Beogradu ukrali sliku „Uspenje“, slikara Zdravka Vučinića, koju su policijski službenici pronašli i vratili vlasniku - saopštio je danas MUP.

Pronađena ukradena slika Uspenje
Pronađena ukradena slika Uspenje Foto: MUP Srbgije

Protiv osumnjičenih će biti podneta krivična prijava u redovnom postupku.

Kako su mediji ranije izveštavali, krađa se dogodila usred bela dana u centralnoj gradskoj ulici i to naočigled kustosa i posetilaca galerije. Navodno, mladić i devojka su ušetali u galeriju, razgledali slike i u jednom trenutku skinuli sa zida ulje na platnu dimenzija 70 sa 50 centimetara i trčeći pobegli napolje. 

- Kustos je povikao i potrčao za njima, ali su oni uspeli da pobegnu niz pešačku zonu sa sve slikom - rekao je izvor.

Ne propustiteHronikaU AKCIJI SBPOK UHAPŠEN I SRPSKI BRUS LI, UČESTVOVAO U PRODAJI SLIKE ZA 600.000 EVRA Na Jutjubu pokazao umeće, vlasnik crnog pojasa
dejan-milosevic-srpski-bus-li.jpg
HronikaUHAPŠENI KOLEKCIONAR PORUČIO IZ ŠVAJCARSKE: Nisam znao da je slika od 600.000 € ukradena! Advokat tvrdi da je upao u zamku
798798798798.jpg
HronikaGALERIJA IZA REŠETAKA: Legija oslikava murale po zidu svoje samice!
milorad-ulemek-legija.jpg
HronikaUkradena slika Delakroe vraćena iz Beograda u Pariz