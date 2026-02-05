Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Stari grad, u saradnji sa Prvim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, rasvetlili su krivično delo krađa i uhapsili S. H. (41) i državljanku Ukrajine S. T. (24) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili ovo krivično delo.

- Sumnja se da su oni, 26. januara, u galeriji ULUS u Beogradu ukrali sliku „Uspenje“, slikara Zdravka Vučinića, koju su policijski službenici pronašli i vratili vlasniku - saopštio je danas MUP.

Pronađena ukradena slika Uspenje Foto: MUP Srbgije

Protiv osumnjičenih će biti podneta krivična prijava u redovnom postupku.

Kako su mediji ranije izveštavali, krađa se dogodila usred bela dana u centralnoj gradskoj ulici i to naočigled kustosa i posetilaca galerije. Navodno, mladić i devojka su ušetali u galeriju, razgledali slike i u jednom trenutku skinuli sa zida ulje na platnu dimenzija 70 sa 50 centimetara i trčeći pobegli napolje.