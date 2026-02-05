Slušaj vest

Danas je došlo do saobraćajne nesreće u Sremskoj Kamenici. 

Kako se vidi na fotografiji Instagram stranice "nsuzivo.rs", sudarili su se automobil i motocikl. 

Trenutno nije poznato stanje učesnika, dok će više informacija biti poznato nakon uviđaja. 

Stvaraju se gužve u saobraćaju. 

Kurir.rs

