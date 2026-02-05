U Sremskoj Kamenici došlo je do saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovali automobil i motocikl. Stvaraju se gužve, stanje učesnika za sada nije poznato
SUDAR AUTOMOBILA I MOTOCIKLA! Saobraćajna nesreća u Sremskoj Kamenici: Srča svuda po putu, stvaraju se zastoji u saobraćju (FOTO)
Danas je došlo do saobraćajne nesreće u Sremskoj Kamenici.
Kako se vidi na fotografiji Instagram stranice "nsuzivo.rs", sudarili su se automobil i motocikl.
Trenutno nije poznato stanje učesnika, dok će više informacija biti poznato nakon uviđaja.
Stvaraju se gužve u saobraćaju.
