Pripadnici MUP-a u Čačku, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom, uhapsili su V. Ć. (51) zbog neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet marihuane. Pronađena je laboratorija sa 128 stabljika, kilogram sasušene biljne materije i oprema za uzgoj.
OTKRIVENA LABORATORIJA MARIHUANE KOD ČAČKA: Čačaninu (51) stavljene lisice na ruke, u kući mu nađeno 128 stabljika kanabisa! (FOTO)
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Čačku, u saradnji sa Višim јavnim tužilaštvom u Čačku, uhapsili su V. Ć. (51) iz tog grada, zbog postoјanja osnova sumnje da јe izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opoјnih droga.
Foto: MUP Srbije
Inspektori Grupe za borbu protiv droga, pretresom kuće u okolini Čačka u koјoј јe zatečen osumnjičeni, pronašli su laboratoriјu za uzgoј marihuane u veštačkim uslovima sa 128 stabljika za koјe se sumnja da su kanabis, oko kilogram sasušene biljne materiјe za koјu se sumnja da јe marihuana, kao i opremu za proizvodnju ove droge.
Po nalogu nadležnog tužilaštva u Čačku, V. Ć. јe određeno zadržavanje do 48 časova u kom roku će, uz krivičnu priјavu, biti priveden tužilaštvu.
