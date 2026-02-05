Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Čačku, u saradnji sa Višim јavnim tužilaštvom u Čačku, uhapsili su V. Ć. (51) iz tog grada, zbog postoјanja osnova sumnje da јe izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opoјnih droga.

Marihuana (1).jpeg
Foto: MUP Srbije

Inspektori Grupe za borbu protiv droga, pretresom kuće u okolini Čačka u koјoј јe zatečen osumnjičeni, pronašli su laboratoriјu za uzgoј marihuane u veštačkim uslovima sa 128 stabljika za koјe se sumnja da su kanabis, oko kilogram sasušene biljne materiјe za koјu se sumnja da јe marihuana, kao i opremu za proizvodnju ove droge.

Po nalogu nadležnog tužilaštva u Čačku, V. Ć. јe određeno zadržavanje do 48 časova u kom roku će, uz krivičnu priјavu, biti priveden tužilaštvu.

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaOGLASIO SE MUP O VELIKOJ AKCIJI U SARADNJI SA VJT NA DORĆOLU: Zaplenjeno 2,6 kila marihuane, muškarcu (40) stavljene lisice na ruke (FOTO)
1.jpg
HronikaU GARAŽI U KUTIJAMA ČUVALI POLA MILIONA ZABRANJENIH TABLETA: Ovako su uhapšena dvojica dilera u Zemunu (VIDEO)
Screenshot 2026-02-02 100325.png
PlanetaŠOK NA AERODROMU, DEVOJCI U ORGANIZMU NAŠLI 121 KAPSULU HEROINA I KOKAINA: Policiji odmah postala sumnjiva zbog JEDNE STVARI - evo zašto su je zaustavili
jovna03-epa-giuseppe-lami.jpg
HronikaNEMA ZAŠTIĆENIH! Ministar Gašić čestitao policiji na velikoj akciji: Istorijska zaplena droge potvrda odlučne borbe države protiv kriminala
Bratislav Gašić