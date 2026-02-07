Slušaj vest

Organizovana kriminalna grupa, takozvani "Vračarci" je privedena. Oni su uhapšeni u restoranu na Zvezdari kada su prilikom privođenja povredili dvojicu policijskih službenika.

Na ovu temu za Kurir televiziju govorio je Radiša Roskić bivši načelnik BIA-e.

- Prema onome što je do sada proisteklo iz krivičnog postupka koji se prema ovoj grupi vodi u posebnom odeljenju Višeg suda u Beogradu za organizovani kriminal, moglo bi se reći da je u pitanu organizovana kriminalna grupa koja na svom čelu ima svog vođu. Sastavljena je od većeg broja mladih ljudi, od kojih su svi sa odgovarajućom kriminalnom prošlošću koji se, makar prema medijskim objavama, dovode u vezu sa crnogorskim Kavačkim klanom. Oni su umešani u više ubistava i teških ubistava u pokušaju i takođe su involvirani u nedozvoljenu trgovinu narkoticima - Za Kurir televiziju rekao je Radiša Roskić.

Roskić je zatim dodao:

- Oni su pod optužbom krivičnog dela koje se kolokvijalno naziva reketiranjem.

Podsetimo, pripadnici takozvanog vračarskog klana, koji su uhapšeni u jednom poznatom restoranu u Beogradu, prema nezvaničnim informacijama sumnjiče se za desetine iznuda na štetu vlasnika poznatih ugostiteljskih lokala širom prestonice. Prema nezvaničnim informacijama, još se prikupljaju dokazi i proverava se da li je još neko umešan u seriju iznuda i paljenja lokala tokom prethodnih meseci.

Foto: VJT u Beograd/MUP

Reketiranje na ulicama Srbije sve češće

Roskić je rekao da je u Srbiji reketiranje sve češće

- Ponovo su oživele te priče koliko je reketiranje prisutno, koliko je ono aktuelno i ko su izvršioci - Objasnio je Roskić

On je takođe zatim detaljno za Kurir objasnio šta zapravo znači reč "reketiranje" i odakle je sam koncept nastao.

- Reketiranje odnosno nuđenje usluga zaštite uz odgovarajuću prinudnu materijalnu naknadu je po svojoj prirodi i u svom današnjem obliku nastalo na teritoriji Amerike i vezuje se za aktivnosti mafijaških grupa. Prenelo se i na tlo Evrope pa po tom principu postoji jako dugo i na našoj teritoriji - kaže Roskić

Roskić je dodao da su oni kao izvršioci tih krivičnih dela spremni na primenu svih dela prinude a žrtve iz straha ne smeju da otkriju ko ih reketira.

Kurir.rs