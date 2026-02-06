U južnom delu Kosovske Mitrovice muškarac je priveden jer je u njegovom vozilu pronađen nož, a zatim je u policijskoj stanici fizički napao troje policajaca. Otvoren je slučaj „napad na službeno lice“, a osumnjičeni je zadržan u policiji.
Hronika
PRIVEDEN MUŠKARAC U KOSOVSKOJ MITROVICI: Zatečen sa nožem u vozilu, potom napao 3 policajca u stanici - zadržan u pritvoru
Prošle noći je u južnom delu Kosovske Mitrovice, priveden muškarac nakon što je u njegovom vozilu pronađen nož, saopštila je tzv. kosovska policija. Osim toga, isti muškarac je potom u policijskoj stanici fizički napao tri policijska službenika.
Incidenti se dogodio noćas, četiri sata nakon ponoći. Muškarac je tada priveden jer je u njegovom autu pronađen nož.
Međutim, po prijemu u policijsku stanicu on je fizički napao troje policijaca kojima je pružena medicinska pomoć.
Otvoren je slučaj "napad na službeno lice", a ovaj je muškarac zadržan u policiji.
U izveštaju nije navedeno više detalja o ovome.
Kurir.rs/Kossev
