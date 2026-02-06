Slušaj vest

Prošle noći je u južnom delu Kosovske Mitrovice, priveden muškarac nakon što je u njegovom vozilu pronađen nož, saopštila je tzv. kosovska policija. Osim toga, isti muškarac je potom u policijskoj stanici fizički napao tri policijska službenika.

Incidenti se dogodio noćas, četiri sata nakon ponoći. Muškarac je tada priveden jer je u njegovom autu pronađen nož.

Međutim, po prijemu u policijsku stanicu on je fizički napao troje policijaca kojima je pružena medicinska pomoć.

Otvoren je slučaj "napad na službeno lice", a ovaj je muškarac zadržan u policiji.

U izveštaju nije navedeno više detalja o ovome.

Kurir.rs/Kossev

