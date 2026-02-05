Slušaj vest

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za otkrivanje ratnih zločina, u saradnji sa Bezbednosno-informativnom agencijom, na Graničnom prelazu Batrovci, uhapsili jedno lice zbog krivičnog dela ratni zločin protiv civilnog stanovništva.

„Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za otkrivanje ratnih zločina, u saradnji sa Bezbednosno-informativnom agencijom, na Graničnom prelazu Batrovci, uhapsili su M.L. (46) iz Peći, zbog postajanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništa.

1/4 Vidi galeriju Uhapšen osumnjičeni za ratni zločin protiv civilnog stanovništva na Batrovcima Foto: MUP Srbije

On se sumnjiči da je tokom 1998 i 1999. godine kao pripadnik takozvane Oslobodilačke vojske Kosova - Operativna zona Dukađini, najpre prošao selektivnu obuku, a nakon toga učestvovao u terorističkim napadima usmerenim na pripadnike MUP Republike Srbije i Vojske Jugoslavije. On je kao pripadnik te grupe kojom je komandovao Ramuš Haradinaj, učestvovao u otmici i masakriranju policijskih službenika.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Javnom tužilaštvu za ratne zločine“, rekao je ministar Dačić.