KURIR SAZNAJE: Uhapšen i drugi učesnik bombaškog napada na kuću Zdravka Čolića
Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici UKP uhapsili su još jednog osumnjičenog u slučaju napada na porodičnu kuću pevača Zdravka Čolića, saznaje Kurir.
Zdravko Čolić
U pitanju je M.A. (23) koji se sumnjiči da je pomagao u izvršenju ovog krivičnog dela S.M. koji je uhapšen juče.
Podsetimo, na kuću popularnog pevača Zdravka Čolića bačena je eksplozivna naprava koja je izazvala veliku materijalnu štetu, ali, na sreću, nikoga nije povredila.
