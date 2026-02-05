Slušaj vest

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici UKP uhapsili su još jednog osumnjičenog u slučaju napada na porodičnu kuću pevača Zdravka Čolića, saznaje Kurir.

Zdravko Čolić Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Petar Aleksić, Petar Aleksić

U pitanju je M.A. (23) koji se sumnjiči da je pomagao u izvršenju ovog krivičnog dela S.M. koji je uhapšen juče.

Vila Zdravka Čolića Izvor: Kurir

Podsetimo, na kuću popularnog pevača Zdravka Čolića bačena je eksplozivna naprava koja je izazvala veliku materijalnu štetu, ali, na sreću, nikoga nije povredila.

Zdravko Čolić bačena bomba vila Dedinje
Zdravko Čolić.jpg
Zdravko Čolić.jpg
Zdravko Čolić