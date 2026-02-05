Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije Policijske uprave za grad Beograd, u saradnji sa Trećim Osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su L.M. (21), zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično delo izazivanje opšte opasnosti u saizvršilaštvu.

Postoje osnovi sumnje da je L.M, sa još jednom osobom, za kojom se traga, 02. februara ove godine oko 03.22 časova na parkingu u ulici Marije Bursać namerno izazvao požar na vozilu, koje je u potpunosti izgorelo.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Pogledajte kako je uhapšen: 

Hapšenje Izvor: MUP

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaIZ BESA I LJUBOMORE ZAPALIO AUTOMOBILE SVOJE SESTRE! Uhapšen muškarac (63) zbog izazivanja požara na Novom Beogradu: Evo kako se pravdao policiji!
WhatsApp Image 2026-01-25 at 19.05.28 copy.jpg
HronikaPIROĆANAC POLIO AUTO I ZAPALIO GA: Uhapšen muškarac iz Pirota, policija prilikom hapšenja pronašla još nešto
whatsapp-image-20190217-at-12.40.19.jpg
HronikaZAPALJIVOM TEČNOŠĆU NAMERNO ZAPALIO "MERCEDES" Požar zahvatio još dva vozila, uhapšeni mladić se ovako branio na saslušanju
WhatsApp Image 2025-02-13 at 1.25.27 PM.jpeg
InfoBizDOBIO OTKAZ NA BADNJI DAN, PA SKOVAO ŠOKANTAN PLAN OSVETE: Kad su videli JEZIVU SCENU ispred hotela, ljudi zanemeli od neverice! Policija odmah reagovala
shutterstock-1455188510.jpg