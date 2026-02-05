Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije Policijske uprave za grad Beograd, u saradnji sa Trećim Osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su L.M. (21), zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično delo izazivanje opšte opasnosti u saizvršilaštvu.

Postoje osnovi sumnje da je L.M, sa još jednom osobom, za kojom se traga, 02. februara ove godine oko 03.22 časova na parkingu u ulici Marije Bursać namerno izazvao požar na vozilu, koje je u potpunosti izgorelo.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu.

