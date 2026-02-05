Pripadnici UKP-a uhapsili su L.M. (21) zbog sumnje da je zajedno sa još jednom osobom namerno zapalio automobil na parkingu u ulici Marije Bursać u Beogradu
POLICAJCI UPADAJU U KUĆU I NALAZE GA NA TERASI! Piroman (21) uhapšen zbog paljenja automobila u Beogradu: Za njegovim pomagačem se još uvek traga! (VIDEO)
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije Policijske uprave za grad Beograd, u saradnji sa Trećim Osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su L.M. (21), zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično delo izazivanje opšte opasnosti u saizvršilaštvu.
Postoje osnovi sumnje da je L.M, sa još jednom osobom, za kojom se traga, 02. februara ove godine oko 03.22 časova na parkingu u ulici Marije Bursać namerno izazvao požar na vozilu, koje je u potpunosti izgorelo.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu.
