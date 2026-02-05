Slušaj vest

Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu, kako saznajemo, odredio je pritvor do 30 dana za Aleksandra Aleksića, zvanog Kravica, i još trojicu osumnjičenih da su zajedno sa više nepoznatih osoba u prethodnom periodu, u nameri da sebi pribave protivpravnu imovinsku, pretnjama pokušali da prinude više oštećenih da im predaju velike novčane iznose kako bi im pružili zaštitu od takozvanog “vračarskog klana”, kao i jer su 3. februara ispred jednog ugostiteljskog lokala na Zvezdari napali policijske službenike.

"Svi osumnjičeni Aleksandar A. (29), Aleksa B. (21), Dušan T. (18) i Ognjen Đ. (21) su izneli odbrane, kojom prilikom je Aleksandar A. delimično priznao činjenične navode iz naredbe o sprovođenju istrage", saopšteno je iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

1/7 Vidi galeriju Osumnjičeni uhapšeni u restoranu na Zvezdari Foto: VJT, VJT u Beograd/MUP

"Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenima se na teret stavljaju krivična dela iznuda u pokušaju i napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti", dodaje se u saopštenju.

"Aleksandar A. i druga, za sada NN lica, u više navrata je uporno kontaktirao vlasnike privrednih društava i vlasnike ugostiteljskih objekata, nudeći im usluge obezbeđena i zaštite od ozloglašenog 'vračarskog klana', preteći oštećenima i upozoravajući ih da će ukoliko ne prihvate njihovu zaštitu imati "posla" sa navedenim klanom i da će od istih trpeti posledice po život i telo i po poslovanje firmi, ističući da je potrebno da mu plate iznose od 120.000 evra ili 150.000 evra godišnje kako bi bili zaštićeni", navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Privedeni reketaši iz vračarskog klana na saslušanje u VJT Izvor: Kurir

Na direktan i indirektan način su, kako se dodaje, pretili trojici oštećenih putem putem aplikacije "vats ap", koristeći više stranih i domaćih brojeva, dok je Aleksandar A. kontaktirao oštećene i putem broja koji je on koristio, predstavljajući se imenom, prezimenom i nadimkom.

"Pored toga, osumnjičeni i druga NN lica su u cilju pribavljanja imovinske koristi odlazili i do firmi ili lokala oštećenih gde su se kod zaposlenih raspitivali za oštećene i snimali prostorije u cilju izazivanja straha", dodaje se.