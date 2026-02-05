Slušaj vest

U nastavku akcije na suzbijanju distribucije droge, kako Kurir saznaje, UKP, PU za grad Novi Sad i Više javno tužilaštvo u Beogradu uhapsili su veći broj osoba i zaplenili više od 100 kilograma droge!

Kako Kurir saznaje, ova ogromna količina marihuane zaplenjena je u Surčinu.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapšenima je određeno zadržavanje do 48h, posle kog će biti privedeni na saslušanje.

Kurir.rs

