U nastavku akcije na suzbijanju narkotika, UKP, PU Novi Sad i Više javno tužilaštvo u Beogradu zaplenili su više od 100 kilograma marihuane u Surčinu, a više osoba je uhapšeno i zadržano do 48 sati
VELIKA ZAPLENA DROGE U SURČINU: Zbog 100 kilograma narkotika uhapšeno više osoba
U nastavku akcije na suzbijanju distribucije droge, kako Kurir saznaje, UKP, PU za grad Novi Sad i Više javno tužilaštvo u Beogradu uhapsili su veći broj osoba i zaplenili više od 100 kilograma droge!
Kako Kurir saznaje, ova ogromna količina marihuane zaplenjena je u Surčinu.
Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapšenima je određeno zadržavanje do 48h, posle kog će biti privedeni na saslušanje.
