Slušaj vest

Bankarska službenica D. I. uhapšena je danas u Novom Sadu zbog sumnje da sa računa svojih klijenata neovlašćeno prebacivala novac na svoj bankovni račun i tako pokrala više od 10 miliona dinara. Kako se saznaje, ona je finansijske malverzacije obavljala pre nekoliko godina, a banka u kojoj je radila danas više ne posluje u tom mestu.

Izvor upoznat sa slučajem rekao je da je prevara otkrivena tek nakon nekoliko godina, kada je pokradeni muškarac došao po svoj novac, ali je tom prilikom obavešten da para na računu nema.

- Ta žena je inače iz Vajske, a slučaj krađe se dogodio prošle godine. Sve je počelo pre nekoliko godina, kada je ona na svoj račun prebacila pare od jednog čoveka iz sela koji je tada imao saobraćajnu nezgodu, gde je jedva ostao živ. Ona je prebacila te pare u momentu dok je on bio u bolnici. To znači da on nije mogao da prebaci te pare ili da podigne - rekao je izvor upoznat sa slučajem.

Došao da podigne pare, a račun prazan

- Slučaj se otkrio tako što je taj čovek prošle godine došao da podigne pare, jer zna da ima novac na računu, međutim, oni su mu rekli da tih para nema, da bukvalno ne postoje. I tako se otkrilo to da je ona to tako prebacivala. Ko zna još koliko dugo bi to trajalo da čovek nije otišao u banku - objašnjava izvor.

Dodaje da je bankarka nastavila da radi nakon što se sve to saznalo, ali je na kraju ipak dobila otkaz.

- I sve je na tome ostalo, posle se i banka ugasila, ostao je samo bankomat. Verovatno su je i zatvorila zbog toga što se desilo - zaključio je izvor.

Uhapšena u Novom Sadu

Podsetimo, pripadnici Uprave kriminalističke policije u Novom Sadu, uhapsili su danas žensku osobu D.I. zbog sumnje da je izvršila ozbiljne finansijske malverzacije.

Dosadašnja istraga ukazuje na to da je osumnjičena na ovaj način pribavila protivpravnu imovinsku korist u iznosu od preko 10 miliona dinara.

Akcija hapšenja sprovedena je u četvrtak, 5. februara 2026. godine, nakon detaljnog predistražnog postupka. Nadležni organi su odmah preduzeli zakonske mere.

Osumnjičenoj je određeno policijsko zadržavanje do 48 časova.

U zakonskom roku, ona će biti privedena u prostorije Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije u Novom Sadu radi davanja iskaza.