Na magistralnom putu kod Vreoca danas se dogodila teška saobraćajna nesreća i prema prvim informacija ima stradalih i teško povređenih.

U direktnom sudaru putničkog vozila i teretnog kamiona, prema prvim informacijama, život su izgubile dve osobe, dok je povređeno dete hitno prevezeno u bolnicu, kao i jedna žena. Oni su u teškom stanju.

Uzrok nesreće biće poznat nakon završetka istrage i tehničkog pregleda vozila, ali se pretpostavlja da su klizav kolovoz ili neprilagođena brzina doprineli ovoj tragediji.

Saobraćaj je u prekidu.

Kurir Web

