Hronika
HOROR KOD VREOCA: Dvoje mrtvih u jezivoj nesreći, dete i žena u teškom stanju
Slušaj vest
Na magistralnom putu kod Vreoca danas se dogodila teška saobraćajna nesreća i prema prvim informacija ima stradalih i teško povređenih.
U direktnom sudaru putničkog vozila i teretnog kamiona, prema prvim informacijama, život su izgubile dve osobe, dok je povređeno dete hitno prevezeno u bolnicu, kao i jedna žena. Oni su u teškom stanju.
Uzrok nesreće biće poznat nakon završetka istrage i tehničkog pregleda vozila, ali se pretpostavlja da su klizav kolovoz ili neprilagođena brzina doprineli ovoj tragediji.
Saobraćaj je u prekidu.
Kurir Web
Reaguj
Komentariši