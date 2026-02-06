Slušaj vest

Ibarska magistrala ponovo je odnela ljudske živote u stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros oko 7 sati kod mesta Vreoci, u neposrednoj blizini restorana Radičević.

U direktnom sudaru putničkog automobila i kamiona, dve osobe su poginule na licu mesta, dok su žena i devetogodišnje dete sa teškim povredama hitno transportovani u Beograd.

Do udesa je došlo pod još uvek nerazjašnjenim okolnostima, a silina udara bila je tolika da je putničko vozilo gotovo potpuno uništeno. Na teren su, pored više ekipa Hitne pomoći, izašli i vatrogasci-spasioci koji su sekli lim kako bi došli do nastradalih i povređenih.

Lekari su na licu mesta mogli samo da konstatuju smrt dve osobe iz automobila, dok su žena i dete odmah sanitetskim vozilima, uz policijsku pratnju, upućeni ka zdravstvenim ustanovama u Beogradu.

Prema nezvaničnim informacijama, oboje povređenih su primljeni sa teškim telesnim povredama opasnim po život.

Zbog uviđaja koji je u toku, saobraćaj kod restorana je u potpunom prekidu.

Policija preusmerava vozila na alternativne pravce. Formirane su kilometarske kolone iz oba smera.

Uviđajem rukovodi nadležno tužilaštvo koje će utvrditi tačan uzrok ove jezive nesreće.

Nadležni apeluju na sve vozače koji se kreću ovom deonicom na maksimalan oprez i strpljenje, ili da, ukoliko je moguće, potpuno izbegavaju ovaj pravac dok se ne završi uklanjanje smrskanih vozila.