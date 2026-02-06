Slušaj vest

U samo nekoliko dana - napad na kuću Zdravka Čolića, hapšenje izvršioca, potom i pomagača - sa druge strane gotovo istovremeno, grupa tek punoletnih mladića restoranima i kafićima nudi navodnu zaštitu od kriminalnih klanova, za šta traže stotine hiljada evra, da bi na kraju bili uhapšeni nakon napada na policiju

Da li je reč o nizu nepovezanih incidenata koji se gotovo istovremeno dešavaju ili o signalu da se nasilje i iznuda sve otvorenije koriste kao sredstvo pritiska, za Kurir televiziju, otkrio je Radiša Roskić, bivši načelnik BIA.

Da li policija raspolaže konkretnijim podacima?

- Do odgovarajućih saznanja svakako će se doći, jer je reč o krivičnom delu koje je izuzetno ozbiljno po svojoj težini. Nakon policijske obrade, predistražnog postupka i pokretanja glavnog dela krivičnog postupka, sve relevantne činjenice biće poznate. Ono što je sada činjenica jeste da je način izvršenja ovog krivičnog dela potpuno neuobičajen. Reč je o jednom od najatraktivnijih delova Beograda, o kvartu u kojem se ljudi međusobno poznaju, koji je u potpunosti pokriven kamerama, a pojedine kuće imaju i sopstveno obezbeđenje - rekao je Radiša i dodao:

radiša.jpg
Radiša Roskić, bivši načelnik BIA Foto: Kurir Televizija

 - Uprkos svemu tome, izvršioci su se odlučili na izuzetno rizičan čin - upotrebu ofanzivne bombe, takozvane „kašikare“. To je eksplozivno sredstvo čije je dejstvo nepredvidivo, jer se ne može znati u kom pravcu će delovi bombe rasprsnuti, kakve povrede mogu naneti i koliku materijalnu štetu izazvati. 

Dodao je da i neki raniji incidenti koji su se dogodili na ovakav način takođe sadrže zajedničke crte.

- Imamo slučaj navodnog državljanina Brazila koji je ušao u kafić na Senjaku, očigledno nesiguran koga i kako da napadne vatrenim oružjem, dok ga je ispred objekta čekala navodna državljanka Južnoafričke Republike na motociklu. Tu je i slučaj crnogorskog državljanina koji je, maskiran u dostavljača hrane, pozvonio na vrata svoje žrtve i sa udaljenosti od jednog metra promašio metu, iako je očigledno imao nameru da liši osobu života - podsetio je Radiša i dodao:

Kada padne prvi izvršilac, klupko počinje da se odmotava

- Smatram da su u pitanju interesi same istrage. Svaka istraga počinje onog trenutka kada se osumnjičeni identifikuje i liši slobode. Sve ostalo predstavlja operativnu razradu događaja. U slučaju gospodina Zdravka Čolića sasvim je razumljivo da javnost još nema sve odgovore, jer je drugi osumnjičeni tek sada uhapšen - zaključio je Radiša.

DA LI SE BEZBEDNOSNA SLIKA SRBIJE MENJA? Napad na kuću Zdravka Čolića i krađe - nasilje kao sredstvo pritiska! Izvor: Kurir televizija

ISTRAGA U TOKU NAKON EKSPLOZIJE ISPRED KUĆE ZDRAVKA ČOLIĆA: Policija aktivno traga za izvršiocem i nalogodavcem!  Izvor: Kurir televizija