Saobraćajna nesreća se dogodila kada je, iz za sada neutvrđenih razloga, putnički automobil direktno udario u kamion.

Putničko vozilo je gotovo u potpunosti smrskano u prednjem delu, dok je usled snažnog udara oštećen i krov automobila. Na mestu sudara pokidana je i zaštitna ograda pored kolovoza.

Delovi vozila, kao i veća količina razbijenog stakla, rasuti su po kolovozu.

Foto: RTS Printscreen

Na licu mesta nalaze se pripadnici policije koji obavljaju uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti pod kojima je došlo do ove nesreće.

Na teren su, pored više ekipa Hitne pomoći, izašli i vatrogasci-spasioci koji su sekli lim kako bi došli do nastradalih i povređenih, dok su žena i devetogodišnje dete zadobili teške telesne povrede opasne po život.

Lekari su na licu mesta mogli samo da konstatuju smrt dve osobe iz automobila, dok su žena i dete odmah sanitetskim vozilima, uz policijsku pratnju, upućeni ka zdravstvenim ustanovama u Beogradu.

Prema nezvaničnim informacijama, oboje povređenih su primljeni sa teškim telesnim povredama opasnim po život.

Zbog uviđaja koji je u toku, saobraćaj je u potpunom prekidu. Policija preusmerava vozila na alternativne pravce, a formirane su kilometarske kolone iz oba smera. Uviđajem rukovodi nadležno tužilaštvo koje će utvrditi tačan uzrok ove jezive nesreće.

Nadležni apeluju na sve vozače koji se kreću ovom deonicom na maksimalan oprez i strpljenje, ili da, ukoliko je moguće, potpuno izbegavaju ovaj pravac dok se ne završi uklanjanje smrskanih vozila.