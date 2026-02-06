Slušaj vest

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu u saradnji Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije ovog tužilaštva i Uprave kriminalističke policije Odeljenja za borbu protiv korupcije dalo je nalog za hapšenje M.Č. zbog osnova sumnje da je izvršio produženo krivično delo Zloupotreba položaja odgovornog lica.

- U toku do sada preduzetih radnji u okviru predistražnog postupka, utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da su udruženju građana „Ostani uspravno“, u kojima je osumnjičeni M.Č. jedan od osnivača udruženja, dodeljena sredstva od Grada Novog Sada i AP Vojvodine za realizaciju 4 projekata u ukupnom iznosu od 1.380.000,00 dinara - piše u saopštenju.

Kako potom navode iz tužilaštva, aktivnosti na projektima nisu sprovedene, a osumnjičeni M.Č. je davaocima sredstava podnosio lažne izveštaje o pravdanju utroška dodeljenog novca u kojima je opisivao aktivnosti na projektima koje se nikada nisu desile (radionice, predavanja i dr.).

Na taj način je Gradu Novom Sadu i AP Vojvodini naneta imovinska šteta u ukupnom iznosu od 1.380.000,00 dinara.