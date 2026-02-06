Slušaj vest

U Nišu se jutros nasred ulice dogodilo jezivo ubistvo žene, koju je, prema poslednjim informacijama, ubio kum koji je bio u društvu saučesnika, a komšije za Kurir sada otkrivaju stravične scene koje su ih maltene probudile!

Čuo pucnjavu

- Čuo sam pucnjavu negde oko 7.30 časova. Nije to bio jedan pucanj, nego više njih. Izleteo sam iz kuće i tada sam zatekao ženu kako leži u lokvi krvi, a pored nje stoje dva muškarca. Jedan je imao pištolj. Video me je, nisam imao gde da pobegnem. Uperio je pištolj u mene i rekao: "Beži, ti mi ne trebaš!" - kaže za Kurir uplašeni žitelj ovog niškog kraja koji i dalje pokušava da shvati šta je video i uspeo da izvuče živu glavu:

- Napadača poznajem, kao i žrtvu. Ubica je, koliko znam, kum ovoj nesrećnoj ženi koju je ubio tako nasred ulice. Mislim da žena ima oko 44 godine.

1/5 Vidi galeriju Ubistvo žene u Nišu Foto: Kurir/M.S.

Svi su u šoku i mole se da saučesnik bude uhapšen, jer on i dalje šeta ulicama Niša, a nisu sigurni ni da li je naoružan, tvrde komšije.

- Opsadno je stanje. Sve ulice su blokirane. Policija je na svakom ćošku i brine o bezbednosti svih građana, kako ne daj Bože ne bi došlo do nekog novog zločina ili incidenta - kažu meštani, dok komšinica Ruža Marjanović za Kurir navodi da je i ona čula pucnjavu.

Ruža Marjanović Foto: Kurir/M.S.

- Čula sam pucnjavu, ali sam mislila da se nešto slavi i da se ljude vesele. Kasnije sam čula sirene i rotacije policije i Hitne pomoći. Kada sam krenula na pijacu videla sam šta se desilo. Ženu koja je ubijena poznajem iz viđenja.

Kako smo potom saznali iz razgovora sa komšijama, ubijena žena živi sa majkom, a ranije je bila udata, ali se razvela.