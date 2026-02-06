Slušaj vest

Stravično ubistvo potreslo je jutros mirno niško naselje kada je osvanula vest da je A. Š. (44) brutalno ubijena ispred porodične kuće, kako Kurir saznaje, svega nekoliko minuta nakon što je decu odvezla u vrtić.

Prema rečima komšija, na snimku sa video nadzora sa susedne zgrade vidi se da je ženu po povratku kući navodno pratio muškarac u drugom automobilu.

- Videli smo da je neko prati. Vozila je brzo, kao da beži. Čim je stala ispred kuće, istrčala je iz kola i pokušala da uđe unutra i pobegne - kaže potresena komšinica.

U tom trenutku, automobil koji ju je jurio se zaustavio. Iz njega je izašao muškarac, za koga se sumnja da je njen venčani kum, i bez reči zapucao.

- Čuli smo tri pucnja zaredom i vrisak. Svi smo se sledili, žena je ležala u lokvi krvi - priča jedan od komšija.

Muškarac se potom vratio u automobil, odvezao se dvadesetak metara, okrenuo vozilo, pa se vratio na mesto zločina.

- Izašao je smireno, laganim korakom prišao ženi koja je ležala na zemlji i pucao joj u glavu. Kao na filmu. Jezivo - navodi drugi svedok.

Nakon toga, on je seo u automobil i dao se u bekstvo. Policija je odmah blokirala šire područje i intenzivno traga za osumnjičenim.

Kako komšije navode, ubijena žena je bila razvedena i nije imala muža, a živela je sama sa decom.

- Bila je fina, povučena žena, posvećena majka. Ovo niko nije mogao da zamisli - kažu meštani u neverici.