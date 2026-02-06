Slušaj vest

Više javno tužilaštvo u Nišu oglasilo se nakon što je odjeknula vest da je u ovom gradu u ranim jutarnjim časovima u Ulici Babičkog odreda u Nišu zatečeno beživotno telo ženske osobe.Kako je saopšteno, postoje osnovi sumnje da je žena lišena života iz vatrenog oružja.

- Dežurni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Nišu, zajedno sa policijskim službenicima Policijske uprave u Nišu, obavio je uviđaj na licu mesta - navode u saopštenju i dodaju da je po nalogu tužilaštva, telo nastradale žene prevezeno u Zavod za sudsku medicinu u Nišu, gde će biti izvršena obdukcija radi utvrđivanja tačnog uzroka smrti.

Takođe, naloženo je preduzimanje svih neophodnih istražnih radnji u cilju rasvetljavanja okolnosti pod kojima se ovaj tragični događaj odigrao.

Istraga je u toku.

Podsetimo, telo A. Š. pronađeno je jutros u Ulici Babičkog odreda u Nišu. Prema prvim informacijama, sumnja se da je smrt nastupila usled povreda nanetih vatrenim oružjem, a policija i tužilaštvo intenzivno rade na rasvetljavanju ovog zločina.