Slušaj vest

Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana crnogorskom državljaninu Vukašinu M. (20) koji se sumnjiči da je maskiran u dostavljača pokušao na Čukarici da ubije D. S.

- Pritvor je prema okrivljenom V.M. određen iz zakonskih razloga, odnosno usled postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva, zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticanjem na svedoke, kao i budući da postoje osobite okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo - saopšteno je iz Višeg suda u Beogradu.

Okrivljenom se na teret stavlja izvršenje krivičnog dela teško ubistvo u pokušaju i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Hapšenje Vukašina M. Foto: Mup

- Protiv navedenog rešenja dozvoljena je žalba krivičnom vanpretresnom veću Višeg suda u Beogradu, u roku od tri dana od prijema rešenja - dodaje se u saopštenju suda.

Podsetimo, Vukašin M. je juče priveden na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Beogradu, ali je odlučio da iskoristi svoje zakonsko pravo da se brani ćutanjem.

Kako je saopšteno iz tužilaštva, on se sumnjiči da je 30. januara krenuo sa adrese na kojoj neprijavljeno boravi, ponevši sa sobom torbu jedne firme za dostavu u kojoj je nosio pištolj, jaknu druge firme za dostavu, crnu kapu, platnenu masku za usta i crne rukavice, što je sve nabavio kako bi se maskirao, čime je iskazao posebnu lukavost i prevarno postupanje.

- Taksi vozilom se potom odvezao do ulice Stojana Jankovića gde se u haustoru zgrade presvukao i obukao jaknu firme za dostavu, dok je pištolj, crnu kapu, platnenu masku za usta i crne rukavice ubacio u kesu koju je poneo sa sobom. Nakon toga je na putu do zgrade, gde neprijavljeno boravi oštećeni D.S., torbu za dostavu odbacio od sebe na nepoznatoj lokaciji, pa je dolaskom do stambene zgrade pozvonio na vrata stana koja mu je otvorio oštećeni, a Vukašin M. je iz kese izvadio

pištolj i ispalio jedan projektil u pravcu D.S., ali ga nije pogodio - saopšteno je juče iz tužilaštva.