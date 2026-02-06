Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja kriminalističke policije u Novom Sadu, u saradnji sa Upravom kriminalističke policije i Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su B. P. (23), N. M. (30) i S. B. (28) iz okoline Beograda, kao i S. S. (27) iz Ljubovije.

Oni se sumnjiče da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Foto: PU Novi Sad

- Tokom pretresa automobila na području Beograda, inspektori novosadske kriminalističke policije pronašli su čak 80 kilograma marihuane, kao i manju količinu kokaina - piše u saopštenju PU Novi Sad.

Pored narkotika, zaplenjen je i novac za koji se sumnja da potiče od prodaje droge.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni višem javnom tužiocu u Beogradu.

Podsetimo, kako je Kurir ranije pisao, u nastavku akcije na suzbijanju distribucije droge, UKP, PU za grad Novi Sad i Više javno tužilaštvo u Beogradu uhapsili su veći broj osoba i zaplenili veliku količinu droge u Surčinu.