Prvi suprug mučki ubijene žene A. Š. jutros u Nišu, Dejan Šarković razneo je sebe eksplozivnom napravom 2017. navodno, kada se spremao da podmetne bombu jednoj meti, saznaje Kurir!

- Kobne večeri 19. decembra 2017. godine, na slavu Sveti Nikola, sada pokojni Šarković razneo se bombom u kolima, u niškom naselju Trošarina. Istragom je utvrđeno, da je Šarković bio deo jedne kriminalne grupe iz Niša, koja je tada bila u ratu sa drugim niškim klanom. Naime, sumnjalo se da je Šarković bio zadužen da postavi eksplozivnu napravu ispod jednog automobila, ali je navodno, usled nestručnog rukovanja aktivirao bombu koja je eksplodirala - podseća detalje tragedije sagovornik iz Niša i dodaje:

Bomba eksplodirala u vozilu Foto: Dragana Kocić

- Nastradali Šarković je imao policijski dosije i ranije su protiv njega podnišene krivične prijave za nanošenje teških telesnih povreda, nasilničko ponašanje, nezakonito posedovanje oružja. A samo dve godine ranije 2015. bio je na meti napadača, kada mu je automobil dignut u vazduh.

Žitelji Niša tada su za Kurir opisali potresne scene koje su se desile na parkingu između zgrada. Inače, u jednoj od zgrada tada je živeo i Šarković sa porodicom.

Dejan Šarković Foto: Dragana Kocić

- Gledala sam televizor, a onda je nešto puklo kao bomba! Uplašila sam se i odmah sam izašla na terasu, kao i većina komšija, da vidim o čemu se radi. Takvu ekploziju čula sam samo na tv-u. Nikad se ništa slično nije dogodilo ovde u našem kraju - rekla je tada jedna meštanka ovog niškog naselja, dok je njen komšija naveo da je video telo u plamenu i automobil koji su vatrogasci-spasioci jedva uspeli da lokalizuju.

Nišlijama je ovaj događaj ostao u sećanju, a danas su se nakon vesti da je njegova supruga A. Š. ubijena nasred ulice šokirali jer su nju gledali kao veoma divnu, obrazovanu ženu i posvećenu majku.

- Čuli smo da je kum iz nekog razloga ubio A. Š. i to dok je parkirala svoj "mercedes" ispred kuće u Nišu. Nikome nije jasno zašto bi je neko tako zverski ubio. Ubica živi u neporednoj blizini i sumnja se da je čekao - kaže jedan od sagovornika.

Ubijena A. Š. Foto: Privatna arhiva