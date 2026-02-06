Slušaj vest

Suđenje Branku P. iz Arilja koji je za dvostruko ubistvo osuđen na 18 godina zatvora pred Višim sudom u Užicu biće ponovljeno, naložio je Apelacioni sud u Kragujevcu. Okrivljeni je 31. decembra 2024. godine u kafiću u Arilju iz pištolja pred velikim brojem ljudi ubio bračni par Predraga i Ivanu Novaković iz Arilja. Ubistvo je počinio pred oko 150 ljudi koji su te večeri bili u kafiću na dočeku Nove godine. Porodice ubijenih očekuju pravdu.

Na ovu temu za emisiju "Crna hronika" govorila je majka ubijene Ivane, Gorica Blagojević.

"TO JE MONSTRUOZNO, NAJSUROVIJE UBISTVO - BOLI ŠTO NJIHOVI ŽIVOTI TAKO MALO VREDE" Majka ubijene Ivane iz Arilja: Dobio je 18 godina, želim mu doživotnu kaznu Izvor: Kurir televizija

- Apelacioni sud je u rekordnom roku ukinuo tu presudu i vratio na ponovno suđenje, ide sve ispočetka. Mi ne znamo ni šta je navedeno za razlog, da li je celo suđenje nije išlo kako treba, tek ćemo čuti. Pripremno ročište je 15. februara, moja ćerka je dobila poziv kao oštećena, a ja nisam - kaže majka ubijene Ivane.

Ona dodaje da su zbog ukidanja presude dobili tračak nade da će Ivana i Peđa dobiti pravdu koju zaslužuju:

- Svi zaslužuju da ćive u zemlji gde se takvi zločini najstrože osuđuju. Nadajmo se da će sada biti procesuirani kako treba, pravedno. Nadamo se da će doći ta pravda na kraju. U postupku očekujemo da će dobiti adekvatnu kaznu, nama njih ne vraća ništa. Njih nema. Mogao je i na prvom suđenju da dobije doživotnu presudu, opet nam ih ne vraća ništa. Pored bola koji osećamo, jako je tužno znati da njihovi životi tako malo vrede - kaže Blagojević.

Foto: Kurir.rs/Z.G.

Ona dodaje da očekuje pravednu presudu:

- Jedinstvena kazna za dve žrtve. Koliko je dobio za Ivanu, a koliko za Predraga? Da li je dobio za Ivanu pet godina, a za Predraga dvanaest, ili obrnuto? Očekujemo pravednu presudu. On je izvršio ubistvo monstruozno, najsurovije. nema prava niko nikome da oduzme život, svako ko ubije treba da bude najstrože kažnjen.

Majka ubijene dodaje da očekuje da će ubica biti najstrože kažnjen, odnosno doživotnom robijom.

- Sa punim pravom ja želim da dobije doživotnu robiju - kaže Blagojević.