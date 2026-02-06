Slušaj vest

Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Tatjane A.V. (55) zbog sumnje da je u periodu april/maj 2021. godine u Covid bolnici Batajnica kao rukovodilac bolnice-pulmolog primenila očigledno nepodoban način lečenja i očigledno nesavesno postupala, čime je prouzrokovala pogoršanje zdravstvenog stanja oštećene B.M, usled čega je ona preminula, dok je okrivljena olako držala da do navedene posledice neće doći ili da će moći da je spreči.

Reč je o Tatjani Adžić Vukičević, bivšoj direktorki bolnice u Batajnici.

- Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, okrivljenoj se na teret stavlja krivično delo teško delo protiv zdrava ljudi, za koje je zaprećena kazna zatvora od 2 do 12 godina - saopšteno je iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Bolnica Batajnica Foto: Marina Lopičić

Kako se navodi, postoji opravdana sumnja da je Tatjana A.V. oštećenu – kojoj je diagnostikovan virus Covid19 2. aprila 2021., a 20. aprila 2021. godine smestila u jedinicu poluintenzivne nege, iako je trebalo odmah da bude primljena u jedinicu intenzivnog lečenja, jer je za to ispunjavala sve kriteriume, usled zloćudnog tumora dojke i prisutnih znakova respiratorne insuficijencije.