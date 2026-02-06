OVDE JE UHAPŠEN UBICA IZ NIŠA! "KLEČAO JE SA RUKAMA IZA LEĐA..." Presudio kumi, pa pokušao da pobegne! Očevidac opisao sve detalje velike akcije policije!
A. Š. ubijena je jutros nasred ulice u Nišu, a njen osumnjičeni ubica, inače kum nakon velike policijske potrage uhapšen je u selu Nozrina kod Aleksinca!
- Krenuo sam kod komšije na ručak. Video sam neku gužvu, mnogo policijskih kola, koliko sma mogao da izbrojim bilo je šest patrola i dve marice. Jedan automobil kruševačkih tablica i jedan beli automobil niških registarskih oznaka, koji su bili okrenuti jedan prema drugom. Pored tog automobila čovek je klečao, ruke su mu bile iza leđa - kaže nam sagovornik Srba Trifunović, inače očevidac hapšenja osumnjičenog.
- Posle sam od komšiluka saznao da je to čovek koji je počinio ubistvo u Nišu. Takođe, čuo sam da je nakon ubistva pobegao i došao tu u komšiluk kako bi ostavio svoj automobil i da je zvao brata iz Kruševca da dođe po njega. Čovek, koliko sam čuo, nije ni znao o čemu se radi. Policija ih je presrela i uhapsila osumnjičenog.
Pa da podsetimo, zversko ubistvo A. Š. dogodilo se jutros 6. februara oko 7.30 časova na raskrsnici Ulica Balačkih odreda i Stanoja Glavaša u Nišu, u blizini kuće nesrećne žene. Prema poslednjim informacijama, ubica je u nesrećnu ženu ispalio tri hitca, a zatim i četvrti kako bi je overio. Posle zločina je pobegao, a komšije i prolaznici su prijavili policiji pucnjavu. Uviđaj i dalje traje, a istragu povodom zločina vodi Više javno tužilaštvo u Nišu koje će svojomj detaljnom istragom utvrditi i motiv ubistva.