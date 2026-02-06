Slušaj vest

A. Š. ubijena je jutros nasred ulice u Nišu, a njen osumnjičeni ubica, inače kum nakon velike policijske potrage uhapšen je u selu Nozrina kod Aleksinca!

- Krenuo sam kod komšije na ručak. Video sam neku gužvu, mnogo policijskih kola, koliko sma mogao da izbrojim bilo je šest patrola i dve marice. Jedan automobil kruševačkih tablica i jedan beli automobil niških registarskih oznaka, koji su bili okrenuti jedan prema drugom. Pored tog automobila čovek je klečao, ruke su mu bile iza leđa - kaže nam sagovornik Srba Trifunović, inače očevidac hapšenja osumnjičenog.

- Posle sam od komšiluka saznao da je to čovek koji je počinio ubistvo u Nišu. Takođe, čuo sam da je nakon ubistva pobegao i došao tu u komšiluk kako bi ostavio svoj automobil i da je zvao brata iz Kruševca da dođe po njega. Čovek, koliko sam čuo, nije ni znao o čemu se radi. Policija ih je presrela i uhapsila osumnjičenog.

Srba Trifunović, svedok hapšenja Izvor: Kurir/M.S.