Kako je očevidac rekao za Kurir, video je veliki broj policijskih kola, kao i jednog muškarca koji je klečao pored automobila.

Duško G. je osumnjičen da je u Aleksandru ispalio tri metka, udaljio se, a potom se vratio da je dokrajči. Jezivu scenu su zabeležile i nadzorne kamere.

Ubistvo se dogodilo jutros 6. februara oko 7.30 časova na raskrsnici Ulica Balačkih odreda i Stanoja Glavaša u Nišu, u blizini kuće nesrećne žene.

Osumnjičeni je navodno bio u društvu drugog muškarca kada je ispalio nekoliko hitaca u Aleksandru sa kojom je u kumovskim vezama.

Aleksandra je ubijena kada se vraćala iz vrtića gde je ostavila dete.

- Posle zločina ubica i njegov saučesnik su pobegli sa lica mesta, dok su komšije i prolaznici alarmirali policiju i Hitnu pomoć jer su čuli pucnjavu. Lekari Hitne pomoći, nažalost su samo mogli da konstatuju smrt žene, čije telo će po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu biti odneto na obdukciju - rekao je izvor Kurira.

Ubica uputio jezive reči očevicu

Niška policija nakon dojave o teškom zločinu blokirala je ceo kraj, a osumnjičeni ubica lišen je slobode tokom bekstva i to u predelu Aleksinca. Potraga za saučesnikom i dalje traje.

Kako su žitelji ranije rekli za Kurir, čuli su više pucnjeva, a potom zatekli ženu u lokvi krvi.

- Pored nje su stajala dva muškarca. Jedan je imao pištolj. Video me je, nisam imao gde da pobegnem. Uperio je pištolj u mene i rekao: "Beži, ti mi ne trebaš!" - kaže za Kurir uplašeni žitelj ovog niškog kraja koji i dalje pokušava da shvati šta je video i uspeo da izvuče živu glavu:

Druga meštanka je rekla da je čula pucnjavu, ali da je mislila da je u pitanju neko slavlje.