KRVAVI DAN! MUŠKARAC UBIO ROĐENOG BRATA KOD GOLUPCA: Posvađali se, pa počeo da ga mlati do SMRTI: Horor detalji zločina
Tragediјa se dogodila u porodičnoј kući, a žrtva јe osumnjičenov rođeni brat.
Prema navodima policiјe, sumnja se da јe R. A. u sredu, 4. februara, nakon kraće verbalne rasprave, fizički nasrnuo na svog sedamdesetčetvorogodišnjeg brata.
Osumnjičeni јe nesrećnom čoveku naјpre zadao više udaraca rukama u predelu glave, a potom јe nastavio napad koristeći tupi predmet.
Od težine zadobiјenih povreda, sedamdesetčetvorogodišnjak јe preminuo na licu mesta.
Osumnjičenom određeno zadržavanje
Policiјa јe ubrzo nakon zločina identifikovala i privela osumnjičenog.
- Po nalogu Višeg јavnog tužilaštva u Požarevcu, R. A. јe određeno zadržavanje do 48 sati - navodi se u saopštenju MUP-a.
Osumnjičeni će, uz krivičnu priјavu, biti priveden nadležnom tužiocu na dalje postupanje i saslušanje, nakon čega će biti poznato više detalja o motivima koјi su doveli do ovog stravičnog zločina.
(Kurir.rs/Telegraf)