Slušaj vest

Više javno tužilaštvo u Pančevu je danas Višem sudu u Pančevu podiglo optužnicu protiv okrivljenog M.J. (30) iz Pančeva koji je tokom redovnog treninga Kajak kanu kluba Pančevo na Tamišu 12. avgusta prošle godine prišao velikom brzinom, izazvao talas i prevrnuo čamac, izbacivši mališane u vodu.

On se tereti da je izvršio krivična dela ubistvo u pokušaju i izazivanje opšte opasnosti.

Podsetimo, kako smo ranije pisali, tokom treninga veslanja dece na reci Tamiš u Pančevu, u avgustu prošle godine došlo je do ozbiljnog incidenta kada je nepoznati muškarac na vodenom skuteru prošao kroz grupu dece koja su bila na vodi. Deca i njihov trener pokušali su da izbegnu sudar, a trener je skočio kako bi zaštitio mališane. Uprkos naporima da se izbegne nesreća, tom prilikom povređeno je četvoro dece i trener.

Foto: Facebook

- Okrivljenom se stavlja na teret da je dana 12. avgusta 2025. godine oko 19.00 časova u Pančevu, na gradskom keju, na reci Tamiš, opšteopasnom radnjom izazvao opasnost za telo ljudi na mestu gde je okupljen veći broj ljudi, tako što je u vreme održavanja treninga Kajak-kanu kluba „Tamiš“ upravljao motornim skuterom za vodu, te je razvijanjem velike brzine stvorio talase koji su prevrnuli nekoliko kanu čamaca u kojima se nalazilo devetoro oštećenih, maloletnih lica uzrasta od šest do 15 godina života, od kojih je šestoro zadobilo lake telesne povrede - piše u saopštenju Višeg javngo tužilaštva u Pančevu.

Okrivljeni se tereti i da je nakon toga pokušao da liši života trenera kluba, oštećenog Nenada Mikovića iz Pančeva, tako što je u više navrata velikom brzinom upravljao skuterom prema oštećenom koji se najpre nalazio na gumenoj dasci, a nakon obaranja sa daske i u vodi, pri čemu je oštećeni od zadatih udaraca zadobio lake telesne povrede.

Ivan Miković kajak klub Pančevo Foto: o13 info

Tužilaštvo je u optužnici predložilo da Viši sud u Pančevu okrivljenog kazni po zakonu, obaveže ga na plaćanje troškova krivičnog postupka kao i da mu izrekne meru bezbednosti oduzimanje predmeta i to motorni skuter za vodu.