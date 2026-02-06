Slušaj vest

Stravični prizor uznemirio je stanovnike Čukarice, gde je u jednoj napuštenoj kući, kako Kurir saznaje, pronađeno telo muškarca.

- Na lice mesta odmah je upućen veliki broj policijskih patrola, kao i ekipa Hitne pomoći, koja je po dolasku, nažalost, mogla samo da konstatuje smrt - kaže izvor Kurira.

Kako saznajemo, uviđaj je trajao satima, a prostor oko objekta bio je ograđen policijskom trakom dok su pripadnici policije i forenzičari prikupljali tragove.

Prema nezvaničnim informacijama, dežurni tužilac naložio je da se telo preveze na Institut za sudsku medicinu, gde će biti izvršena obdukcija, kao i toksikološke analize.

Tek nakon rezultata obdukcije biće poznato da li je smrt nastupila nasilno ili prirodnim putem.