Kako Kurir saznaje, u toku su pretresi u Novom Sadu koje vršu PU za grad Beograd i Više javno tužilaštvo u Beogradu!

- Pretresi se vrše u Novom Sadu a tiču se privođenja osumnjičenog za bacanje ekspolozivne naprave na jedan poznati restoran u Beogradu - kaže izvor Kurira i podseća da se napad dogodio 5. februara oko 2 sata posle ponoći kada je nepoznato lice prišlo restoranu i aktiviralo napravu, nakon čega se udaljilo u nepoznatom pravcu.

Kako nezvanično saznajemo, osumnjičeni je identifikovan i priveden, a akcija policije i tužilašta je u toku.

Podsetimo, pre nekoliko dana uhapšena je velika kriminalna grupa koja se sumnjiči za reketiranje i paljenje lokala po prestonici. Kako smo ranije pisali, tokom prethodnih meseci na meti napada bili su brojni ugostiteljski lokali u Beogradu.