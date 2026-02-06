Hronika
TEŽAK LANČANI SUDAR KOD BATAJNICE: U nesreći povređeno najmanje četvoro, MEĐU NJIMA I DETE! Policija na licu mesta
Više osoba povređeno je u lančanom sudaru koji se dogodio večeras novosadskom auto-putu u Beogradu od TC Zemun ka Batajnici.
Kako se saznaje, nesreća se dogodila nešto pre 19 časova, a u sudaru su povređene najmanje četiri osobe, među kojima i dete.
Kako se nezvanično saznaje, tri osobe su prevezene u Urgentni centar, dok je dete prebačeno u Univerzitetsko-dečju kliniku u Tiršovoj.
Stepen njihovih povreda u ovom trenutku nije poznat.
Policija je na licu mesta i vrši uviđaj.
U ovom trenutku nije poznato kako je došlo do nesreće.
