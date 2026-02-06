Slušaj vest

Više osoba povređeno je u lančanom sudaru koji se dogodio večeras novosadskom auto-putu u Beogradu od TC Zemun ka Batajnici.

Kako se saznaje, nesreća se dogodila nešto pre 19 časova, a u sudaru su povređene najmanje četiri osobe, među kojima i dete.

Kako se nezvanično saznaje, tri osobe su prevezene u Urgentni centar, dok je dete prebačeno u Univerzitetsko-dečju kliniku u Tiršovoj.

Stepen njihovih povreda u ovom trenutku nije poznat.

Policija je na licu mesta i vrši uviđaj.

U ovom trenutku nije poznato kako je došlo do nesreće.